Tour de France - Le maillot vert n'est pas un objectif pour Wout van Aert, "mais on ne sait jamais"

Van Aert veut ajouter de nouveaux succès à son total de neuf victoires d'étape dans le Tour, ce qui donne automatiquement des points pour le maillot vert. "Donc, on ne sait jamais. Au cours de la dernière semaine, de nombreux points peuvent également être collectés. Jasper Philipsen et Mads Pedersen sont mes favoris pour ce maillot vert. Ils feront les étapes de montagne en douceur et cela aide évidemment." Van Aert se voit bien porter le maillot jaune de leader au Pays basque. "Après tout, les deux premières étapes me conviennent. J'aime le Grand Départ. Je l'attends avec impatience. Pour les vrais grimpeurs, les pentes de ces deux premières étapes ne sont pas assez longues. Pour moi, c'est peut-être juste un peu trop longues, mais on ne sait jamais." Après le Tour, Van Aert vise un titre mondial en Ecosse. C'est aussi pour cela qu'il ne veut pas sortir du Tour épuisé. "Vous ne pouvez certainement pas décrire le Tour comme une course de préparation pour les Mondiaux. J'ai connu plusieurs succès ici et j'aimerais encore en vivre cette année. J'ai remporté le classement par points du Tour de Suisse - même si on attendait peut-être un peu plus de moi là-bas - et j'ai pu terminer avec de bons championnats nationaux. Je suis en pleine forme juste à temps. J'espère que cela restera ainsi pendant les prochaines semaines." (Belga)