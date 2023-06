Tour de France - Pas de mesures anti-Covid supplémentaires pour le Tour

"Les risques sanitaires liés au coronavirus sont actuellement extrêmement faibles. Très peu d'infections par le virus sont détectées en France", peut-on lire dans le communiqué. Cela dit, l'organisateur ASO a mis en place des mesures de précaution comme le port du masque obligatoire dans les zones d'interview et les paddocks. L'accès sera également limité dans les coulisses. Le protocole prévoit qu'en cas de contrôle positif, un coureur n'est pas automatiquement exclu. La décision finale sera prise en concertation avec le médecin de l'équipe, le directeur médical de l'UCI et le coordinateur Covid du Tour. Le mois dernier, le coronavirus a provoqué une grave flambée lors du Tour d'Italie. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), qui a contracté l'infection, a dû quitter le Giro alors qu'il avait endossé le maillot rose quelques heures plus tôt suite à sa victoire dans le contre-la-montre. Par la suite, le port du masque est devenu obligatoire. (Belga)