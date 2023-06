Tour de France - Peter Sagan condamné à Monaco pour conduite en état d'ivresse

Septuple vainqueur du maillot vert sur le Tour de France, Sagan avait comparu le 20 juin devant le tribunal correctionnel de Monaco, où il réside, pour des faits remontant au 12 mai, a indiqué le parquet général de Monaco à l'AFP, confirmant une information du quotidien Monaco-Matin. Ce jour-là, à 11h35 du matin, alors que les policiers avaient remarqué son comportement "hasardeux", Sagan était contrôlé au guidon de son scooter avec un taux de 1,46 milligramme d'alcool par litre d'air. Le champion slovaque, star de la formation TotalEnergies, avait expliqué aux policiers s'être couché à 03h00 du matin, après avoir fréquenté quelques établissements de nuit. Son avocat, Me Thomas Giaccardi, cité par Monaco-Matin, avait lui plaidé que son client, arrivé récemment des États-Unis, présentait "un état de fatigue dû au décalage horaire et au manque de sommeil". Suivant les réquisitions du ministère public, le tribunal a condamné Sagan à trois mois de prison avec sursis et une suspension de permis de conduire de trois mois. (Belga)