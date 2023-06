Tour de France - Vingegaard "est le favori", assure Pogacar

"Je me sens bien sur le vélo, le poignet va bien", déclare Pogacar. "Je n'ai pas encore récupéré toute ma mobilité. J'ai passé des examens lundi qui ont montré que deux des trois os cassés étaient complètement réparés. Le troisième prend un peu plus de temps à se consolider. Mais ça ne me gêne pas du tout à l'entraînement. Je n'ai pas de douleurs. L'objectif sera de gagner le Tour, même si Jonas (Vingegaard) sera le favori. Il a été dominant sur le Dauphiné tout en disant qu'il n'était pas à son meilleur niveau. On imagine ce que ça peut donner sur le Tour." Vainqueur en 2020 et 2021, le Slovène avait fini 2e derrière Vingegaard l'an dernier. "Les jambes sont bonnes, le mental est super bon", dit Pogacar. J'espère être prêt. On a beaucoup appris l'année dernière où Jonas a été plus fort à certains moments de la course. On a une équipe super forte cette année, tout le monde est en grande forme. C'est bien aussi qu'on ait un plan B avec Adam (Yates) car je ne suis pas certain d'être à 100%." Le Tour débutera samedi par une étape de 182 kilomètres autour de Bilbao. "On a reconnu le final, ce sera super explosif. Un groupe de dix à quinze coureurs, pas plus, pourra prétendre à la victoire", assure Pogacar. "La première semaine dans l'ensemble est très difficile. Ce sera intéressant à suivre. Lorsque j'ai découvert le parcours j'étais très excité. Là, avec ma blessure, un peu moins (rires)". (Belga)