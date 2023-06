Un bateau de touristes en feu non loin de la côte de l'île grecque de Rhodes

Selon ce média, ce bateau transportait environ 80 passagers et naviguait non loin des côtes. Les gardes-côtes et un hélicoptère ont été dépêchés pour sauver les personnes à bord. L'hélicoptère a aussi largué de l'eau sur le bateau en feu. Toutes les personnes à bord sont saines et sauves, selon ce média. L'incident n'a semble-t-il pas fait de victimes. (Belga)