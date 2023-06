Un pont à Grimbergen est gravement endommagé après une collision

Le tablier s'est déplacé d'environ quatre mètres. "Les dégâts sont énormes, il faudra probablement plusieurs mois pour tout réparer", a déclaré Bart Laeremans. "Nous avons connu un accident similaire en 2019" et c'est le délai qui a été nécessaire, rend compte le premier citoyen de la commune concernée. L'accident s'est produit vers 13 heures, lorsque la péniche chargée de sable a heurté la structure en pleine vitesse. Il n'y a pas eu de blessé, mais le pont en a souffert et des câbles électriques ont été arrachés. Plusieurs rues aux alentours ont été privées d'électricité, mais d'après le bourgmestre, l'alimentation électrique est entretemps rétablie. Par contre, la voie navigable est toujours coupée à la circulation. La rendre accessible est "maintenant la première des priorités", juge Vlaamse Waterweg. "Selon les premières estimations, la suspension des activités maritimes" y "durera au moins jusqu'au début du mois de juillet". Les usagers de la route devront sans doute patienter plus longtemps. En attendant, ils sont invités à suivre les déviations mises en place. (Belga)