Wimbledon - Greet Minnen qualifiée pour le tableau final en 55 minutes : "Une belle récompense"

"Je pense avoir disputé un très bon match, du début à la fin", a-t-elle confié à Belga. "J'ai pu afficher un bon niveau. J'ai très bien servi et mis beaucoup de pression, de sorte qu'elle rencontre beaucoup de difficultés à suivre. Je n'en savais pas trop à son sujet, mais je me suis surtout concentrée sur moi-même et j'ai cherché à jouer mon jeu. Et je pense que c'était le plus important." C'est la troisième fois que Greet Minnen pourra participer à Wimbledon, où elle avait remporté la plus belle victoire de sa carrière, l'an dernier, en battantGarbine Muguruza, N.10 mondiale et lauréate en 2017, au premier tour. "C'est une très belle récompense de me retrouver une nouvelle fois dans le tableau final", a-t-elle poursuivi. "C'était clairement un objectif que l'on s'était fixé (NdlR : avec son coach Philippe Dehaes) en début de saison. Et je suis ravie de l'avoir atteint. Je dois désormais savourer le fait de pouvoir jouer au All England Club. Il faut attendre le résultat du tirage au sort, et je suis curieuse, mais je me dis que de belles choses sont possibles, car je joue bien pour l'instant. Je dois partir de mes propres forces." (Belga)