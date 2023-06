Wimbledon - Une qualification pour le tableau final "représenterait beaucoup" pour Greet Minnen

"Je pense avoir livré un match solide. Sans quoi, je n'aurais sans doute pas gagné", a-t-elle confié à Belga après être revenue de 4-0 dans le deuxième set. "C'est une fille qui pour son âge a déjà beaucoup d'armes dans son jeu. Elle sert très bien et elle a de beaux coups de fond. Je suis très heureuse d'avoir pu gagner en deux sets, car c'était chaud. Mais je n'ai pas lâché et je suis bien revenue. J'ai très bien servi et pu faire la différence dans l'échange dans les moments importants." Greet Minnen n'est donc plus qu'à un match d'une troisième participation à Wimbledon. Ce jeudi, elle rencontrera la Lettonne Darja Semenistaja (WTA 208), 20 ans, tombeuse de Marie Benoit (WTA 224), 28 ans, au premier tour, et qui a battu ce mercredi 6-4, 6-1 la Russe Vera Zvonareva (WTA 788), 38 ans, finaliste en 2010. "Il est évident que l'objectif est de me qualifier pour le tableau final de Wimbledon", a-t-elle poursuivi. "Et cela représenterait beaucoup après ce que j'ai vécu (elle était retombée au-delà de la 200e place à la WTA fin 2022 à la suite d'une blessure au dos, ndlr). J'essaie toutefois de rester dans l'instant présent et de prendre les choses match par match. Je ne connais pas vraiment Semenistaja. Je ne l'ai encore jamais vue jouer. On verra ce que cela va donner." (Belga)