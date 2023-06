24 Heures de Spa - Matteo Cairoli signe la pole des 24 Heures de Spa

Le pilote italien a été le plus rapide des vingt concurrents ayant pris part à la Superpole en tournant en 2:16.880. Engagé dans la Bronze Cup, il est le premier pilote n'appartenant pas à la catégorie Pro à signer la pole à Spa depuis 2013. Cairoli a devancé son compatriote Alessio Rovera (Ferrari 296 GT3 N°51 AF Corse) de 116 millièmes et l'Autrichien Klaus Bachler (Porsche 911 GT3 R N°911 Pure Rxcing) de 352 millièmes. Le Français Frank Perera (Lamborghini Huracan N°6 K-PAX) et le Britannique Dean MacDonald (McLaren 720S GT3 N° Optimum Motorsport) complètent le top 5 à trois dixièmes du meilleur temps. Frédéric Vervisch (Audi R8 LMS GT3 N°11 Comtoyou) est le seul pilote belge à avoir pris la piste dans la Superpole et a signé le 13e temps. Mais d'autres Belges étaient concernés puisque la Lamborghini Huracan N°83 Iron Dames de Sarah Bovy a terminé au 12e rang, le 4e en classe Bronze, grâce à la Française Doriane Pin. Quatorzième chrono pour la Porsche 911 GT3 R N°92 Manthey de Laurens Vanthoor, pilotée par le Français Julien Andlauer ce vendredi. Enfin, la Lamborghini Huracan N°60 VSR de Baptiste Moulin a conclu la séance à la 20e place, la 3e en Silver Cup, avec le Norvégien Marcus Paverud à son volant. Si le départ sera donné ce samedi à 16h30, il reste encore le warm-up à disputer ce vendredi soir. En raison de l'annulation des essais de nuit, la séance a été décalée à 21h15 et rallongée à 45 minutes pour permettre aux pilotes n'ayant pas participé aux qualifications d'effectuer leurs tours de nuit. (Belga)