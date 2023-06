Adolescent tué par un policier à Nanterre - Le policier auteur du coup de feu a demandé "pardon à la famille"

"Les premiers mots qu'il a prononcés étaient pour dire pardon et les derniers mots qu'il a prononcés étaient pour dire pardon à la famille", a déclaré Me Liénard. "Mon client a été extrêmement choqué par la violence de cette vidéo (...) qu'il a vue pour la première fois lors de sa garde à vue", a également assuré le conseil, en référence aux images le montrant tirant le coup de feu qui a causé la mort du jeune homme de 17 ans. "Il est dévasté, il ne se lève pas le matin pour tuer des gens. Il n'a pas voulu tuer", a-t-il ajouté. Le fonctionnaire a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire jeudi. Me Liénard a annoncé sur BFMTV qu'il allait faire appel de ce placement en détention dès vendredi matin. (Belga)