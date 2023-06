Adolescent tué par un policier à Nanterre - Le Tour de France "en contact constant avec les services de l'État", selon son directeur

"Nous sommes en lien constant avec les services de l'État, comme chaque année, et on suit la situation avec une grande attention", a-t-il indiqué à la veille du départ de la Grande Boucle à Bilbao. Après deux premières étapes dans le Pays basque espagnol, le Tour de France doit revenir sur le territoire français lundi, avec une arrivée prévue à Bayonne. Quelque 28.000 gendarmes, policiers et pompiers sont mobilisés cette année encore pour garantir la sécurité sur le Tour de France. Interrogé pour savoir si les émeutes en France pouvaient mettre en péril ce dispositif, M. Prudhomme a déclaré: "on suit avec attention l'évolution. La situation d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et ne sera pas forcément celle de demain." (Belga)