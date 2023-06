Adolescent tué par un policier à Nanterre - L'ONU "inquiète" après le décès du jeune homme en France

Le Haut-Commisariat aux droits de l'homme a observé qu'une investigation avait été lancée. De même, il est également préoccupé par "les violences" et les "émeutes" attribuées aux manifestants après le décès du jeune homme, a affirmé à la presse une porte-parole. Il cible notamment les pillages qui ont été perpétrés et fait remarquer aussi l'importance de rassemblements pacifiques. "Dans tous les cas", les forces de sécurité doivent honorer plusieurs principes comme la "légalité", la "proportionnalité" ou encore la "non discrimination", a également insisté la porte-parole. Elle a appelé à des investigations "rapides" sur tout recours disproportionné à la force. Ces dernières années, la France a déjà été à plusieurs reprises ciblée par le Haut-Commissariat ou par plusieurs experts indépendants de l'ONU pour ces mêmes reproches contre les forces de sécurité. (Belga)