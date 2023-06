Adolescent tué par un policier à Nanterre - Un total de 64 personnes interpellées après les incidents à Bruxelles

L'adolescent arrêté judiciairement a été relaxé vendredi matin après audition. Au cours de la journée de jeudi, des appels au rassemblement ont circulé sur les réseaux sociaux en réaction à la mort de Nahel, 17 ans. Des jeunes se sont ainsi rassemblés dans plusieurs communes et ont commencé à jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, qui s'étaient mobilisées en grand nombre pour réprimer d'éventuelles émeutes. Les échauffourées ont eu lieu, entre autres, dans le quartier d'Anneessens et ses environs, où la présence policière était massive, ainsi qu'à la gare du Midi. Plusieurs foyers d'incendie ont été identifiés, notamment rue d'Artois à Bruxelles et place de la Constitution à Saint-Gilles. Les pompiers se sont rendus sur place et ont pu les éteindre rapidement, dont celui d'une voiture. La STIB a également fait dévier la circulation des bus et des trams à plusieurs endroits. L'avenue Lemonnier a été brièvement barricadée avec des trottinettes et des cartons, mais avec l'aide des riverains, elle a été rapidement dégagée. (Belga)