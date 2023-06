Adolescent tué par un policier à Nanterre - Une cinquantaine d'arrestations administratives "préventives" à Bruxelles vendredi soir

Des jeunes se sont rassemblés vendredi après-midi en divers endroits, selon la police, notamment place de la Monnaie, aux alentours du boulevard Maurice Lemonnier et dans le quartier Anneessens. La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles est sur le qui-vive, après de premiers rassemblements de jeunes jeudi soir, qui ont tourné à la confrontation avec les forces de l'ordre. "Nous fonctionnons avec une unité de commandement", a expliqué vendredi soir la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, Ilse Van de Keere. "La coordination est assurée par le chef de corps. Tous les partenaires concernés sont présents au centre de crise régional". Vendredi en début de soirée, une cinquantaine de personnes ont déjà été arrêtées administrativement. "Il s'agit d'arrestations préventives de personnes en possession de matériel, dont on peut supposer qu'il était destiné à commettre des dégradations", a déclaré Ilse Van de Keere. Jeudi soir, des appels à se rassembler avaient aussi été lancés sur les réseaux sociaux, dans le but de protester contre la mort à Nanterre, en France, de Nahel, un adolescent de 17 ans. Celui-ci a été tué par un policier, après avoir refusé de se soumettre à un contrôle. Plusieurs foyers d'incendie ont été identifiés, notamment rue d'Artois à Bruxelles et place de la Constitution à Saint-Gilles. Les pompiers se sont rendus sur place et ont pu les éteindre rapidement, dont celui d'une voiture. La police a interpellé au total 64 personnes au cours de la soirée de jeudi. (Belga)