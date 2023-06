Avertir son employeur d'une interruption de carrière peut désormais se faire en ligne

Lorsqu'un travailleur souhaite prendre une forme d'interruption de carrière, crédit-temps ou congé thématique comme le congé parental, il doit en informer son employeur à l'avance pour que celui-ci ait le temps d'anticiper cette absence partielle ou totale du travail. Jusqu'à présent, cette notification devait se faire par écrit, par lettre recommandée ou lettre simple. Désormais, il est possible de le faire via l'application en ligne de l'Onem. '"La législation prévoit que vous devez informer votre employeur de votre souhait d'interrompre votre carrière. Le délai varie en fonction du type d'interruption de carrière. Une fois que votre employeur a donné son accord, vous pouvez introduire une demande d'allocations auprès de l'Onem, de préférence en ligne via le portail de la sécurité sociale" (https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/elo/index.htm), explique l'Office national de l'emploi. "Pour simplifier encore la procédure de demande, nous avons ajouté la possibilité de prévenir votre employeur via le service en ligne. Toutefois, votre employeur doit d'abord cocher l'option dans la demande." Concrètement, pour effectuer une demande en ligne d'interruption de carrière, il faut tout d'abord en informer son employeur via l'application, puis que ce dernier accepte ou refuse la requête. Une fois la demande acceptée, les deux parties remplissent leur partie de la demande d'allocations auprès de l'Onem, qui enverra enfin sa décision dans l'e-box du travailleur. (Belga)