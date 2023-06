BNXT League - Le Brussels attire l'Américain Brandon Horvath

Horvath, 24 ans, évoluait la saison dernière du côté de Saint-Quentin en deuxième division française. Il a compilé 8,2 points et 4,4 rebonds en 19,8 minutes de moyenne. "Je suis très content de la venue de Brandon au sein de l'effectif, c'est un poste 4 très intelligent offensivement, il est très talentueux et bon shooter à 3 points. C'est un joueur qui va apporter beaucoup à l'équipe car c'est un bon rebounder et il est très mobile défensivement", a déclaré Serge Crevecoeur, l'entraîneur bruxellois, cité dans le communiqué. (Belga)