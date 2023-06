Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine la semaine en force malgré la chute de Aperam

A l'inverse, Aedifica (58,70) revenait aux écrans en rebondissant de 6,44% après la cession des scripts non exercés et une augmentation de capital de 380 millions d'euros. Melexis (89,90) et Elia (116,30) valaient 2,57 et 1,57% de plus que jeudi, AB InBev (51,83) remontant de 1,49%, KBC (63,92) et Ageas (37,11) de 1,69 et 0,46%. Cofinimmo (68,80) et WDP (25,12) s'appréciaient de 1,40 et 1,45%, Solvay (102,30) et UCB (81,20) progressant de 1,29 et 1,55%, arGEN-X (355,40) et Galapagos (37,37) de 0,42 et 1,08%. Econocom (2,65) reculait par ailleurs de 2,4% pour un gain de 2,9% compte tenu de son détachement de coupon, Engie (15,23) et KBC Ancora (41,88) étant positives de 1,5 et 1,9%, CFE (9,25) et Unifiedpost (3,49) remontant de 1,4 et 3,4%, Home Invest (16,10) et Xior (27,25) de 3,5 et 2,8%, Care Property Invest (12,34) de 2,3%. Oxurion (0,0018) chutait toujours de 10% alors que MDxHealth (0,309) et Mithra (1,99) rebondissaient de 5,1 et 2,2%, Onward Medical (5,40) de 3%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0915 USD, contre 1,0845 dans la matinée et 1,0890 la veille. Le lingot se négociait autour de 56.400 euros, en progrès de 70 euros. (Belga)