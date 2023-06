Bruxelles Mobilité introduit la demande de permis pour le réaménagement de la place Meiser

"L'idée est de simplifier et sécuriser la circulation pour tous les usagers et de créer un véritable espace public, vert et agréable", résume-t-il. Le projet consiste à supprimer le grand rond-point actuel peu "lisible" et considéré comme un point noir de la mobilité bruxelloise en créant deux carrefours distincts : un premier carrefour pour gérer ?l'axe des boulevards Reyers/Wahis et un deuxième pour gérer les flux de la rue Cambier, l'avenue Rogier, la chaussée de Louvain et l'avenue Plasky. Le projet supprime aussi la traversée en diagonale de la place par des voies de tram. Celles-ci seront déplacées sur le bord de la place du côté de la rue Cambier. Les piétons et cyclistes disposeront en outre d'espaces dédiés plus larges et sécurisés. La disparition du rond-point permettra aussi un gain important d'espace pour développer de véritables espaces verts, complète Bruxelles Mobilité. À terme, la présence d'une centaine d'arbres est annoncée. "Un cinquième de la surface de la place devrait être déminéralisée. (Belga)