Bundesliga - Fabio Carvalho prêté au RB Leipzig

Carvalho est sous contrat avec les Reds jusqu'en 2027. Formé à Benfica jusqu'en 2013, il a ensuite rejoint l'Angleterre. Il a joué à Fulham à partir de 2015 et a débuté en équipe première en 2020 et rejoint Liverpool en 2022. Carvalho a joué avec l'Angleterre dans les équipes de jeunes des moins de 15 ans jusqu'aux moins de 18 ans, mais il représente aujourd'hui le Portugal. "Fabio est un grand talent, comme le prouve le fait que Liverpool lui ait récemment accordé un contrat", a déclaré Max Eberl, dirigeant de Leipzig. "Il est rapide, agile, plein d'astuces et créatif". (Belga)