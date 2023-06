Challenger Pro League - Nick Bätzner quitte le KV Ostende pour le SV Wehen, club de deuxième division allemande

"Nick, qui arrivait en fin de contrat, a éprouvé le désir de retourner dans son pays d'origine", a expliqué Nils Vanneste, le nouveau directeur sportif du KVO. "Cela aurait été insensé de le garder contre sa volonté. Heureusement pour lui, le SV Wehen s'est montré intéressé et je pense que l'opération financière va faire du bien au club. Nick est un joueur avec une bonne mentalité, au nom de tout le club, je lui souhaite beaucoup de succès dans son nouveau club." La saison dernière, le KV Ostende a conclu sa saison à la 16e place de la D1A et a été relégué en Challenger Pro League. Le SV Wehen Wiesbaden a été promu en Allemagne et débutera la saison en deuxième Bundesliga. (Belga)