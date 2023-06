De Croo et neuf dirigeants européens ont parlé élargissement vendredi matin

"Si des pays nous rejoignent, ils ont des devoirs à fournir, mais nous aussi en avons", a déclaré le Premier ministre après la fin du sommet européen, rappelant que l'adhésion à l'UE par des pays comme l'Ukraine aurait des conséquences importantes sur les politiques à mener ou les flux financiers. "Si des pays nous rejoignent, nous devons être prêts", a-t-il dit. D'après le site Politico, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne ou encore la Pologne ont également participé à cette rencontre informelle. "L'idée était de prendre la température sur l'élargissement au sein d'un échantillon de pays", a déclaré Alexander De Croo. L'Ukraine, mais aussi la Moldavie, avaient obtenu l'an dernier le statut prisé de pays candidat. La Commission européenne doit se prononcer à l'automne sur l'avancement des réformes entreprises par chaque candidat en vue de son adhésion. En ce qui concerne l'Ukraine, les appels se multiplient ces dernières semaines pour que les négociations sur l'adhésion du pays soient lancées dès la fin de l'année. Le sujet constituera un thème important de la présidence belge du Conseil européen qui débutera en janvier, après celle de l'Espagne. L'Union et ses États membres doivent donc commencer à se préparer à l'élargissement de l'UE, car les conséquences seront importantes sur le plan économique et politique (fonds de cohésion, politique agricole commune, budget, etc.) (Belga)