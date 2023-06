Delhaize - Manifestation syndicale du personnel de Delhaize devant le 16 rue de la Loi

Les manifestants ont pris sifflets, bannières et fumigènes pour s'installer devant le siège du gouvernement belge, qui se réunit chaque vendredi matin pour un conseil des ministres. Cette réunion se tient toutefois en distanciel ce vendredi. Les travailleurs de Delhaize et militants de la CNE ont réclamé une réunion avec le gouvernement fédéral pour demander des actions contre la décision de Delhaize de franchiser l'ensemble de ses 128 magasins qui ne le sont pas encore. Ils souhaitent un moratoire immédiat sur tout passage en franchise de ces supermarchés. Ils demandent également que le gouvernement "fasse respecter l'esprit des lois censées protéger les travailleurs". Le rassemblement, dit de "désobéissance civile" par les organisateurs, a été organisé en zone neutre, un périmètre où toute manifestation est normalement interdite. La police a finalement évacué la zone, dans le calme, après une trentaine de minutes et les manifestants ont poursuivi leur action au carrefour Arts-Loi. Une délégation de la CNE a pu rencontrer le cabinet du Premier ministre pour faire valoir ses revendications. L'action s'est terminée après 12h00. (Belga)