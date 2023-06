Elections 2024 - Le député bruxellois Sadik Köksal passe au MR

Le Schaerbeekois, qui avait réalisé le 3e score électoral lors des élections communales de 2018, justifie son choix en raison de divergences avec la majorité au pouvoir dans la cité des Anes. "Je n'apprécie pas la façon dont les choses sont décidées et imposées comme ce fut le cas avec Good Move. Les citoyens se sont exprimés contre via des pétitions et des manifestations", explique M. Köksal "De plus, c'est une mandature très spéciale avec beaucoup d'incidents dans le quartier Nord. J'espérais que Bernard Clerfayt revienne prendre ses responsabilités à la commune. Mais cela n'a pas été le cas. Et (la bourgmestre) Cécile Jodogne est dépassée par les événements", ajoute l'élu. Ce départ de Sadik Köksal va davantage fragiliser la majorité schaerbeekoise LB-Ecolo-Groen qui ne comptera plus que 25 élus sur 47. Il aura également un impact, mais plus mesuré, au sein des parlements bruxellois et de la Fédération Wallonie Bruxelles où siège M. Köksal. A Bruxelles, le MR (opposition) gagne un siège ce qui, avec 15 sièges, le place à égalité à la première place avec le PS et Ecolo, devant le PTB (10 sièges) et DéFI (désormais 9 sièges; -1). Dans le groupe linguistique francophone, la majorité PS- Ecolo-DéFI reste confortable avec 39 sièges. A la Fédération Wallonie-Bruxelles, en se renforçant d'un siège, le MR conforte la majorité PS-MR-Ecolo et sa deuxième position. (Belga)