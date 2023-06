Engie relève ses prévisions annuelles

"La révision à la hausse est principalement liée aux solides résultats enregistrés par" la branche des solutions d'approvisionnement énergétique et de gestion des risques (GEMS), explique dans un communiqué l'entreprise, qui avait réalisé en 2022 un résultat net récurrent de 5,2 milliards d'euros. La société française évoque une normalisation progressive des conditions de marché, une bonne performance de ses activités B2B pour les entreprises et une bonne performance de ses activités de gestion de l'énergie en Europe. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), hors activités nucléaires, se situerait, lui, entre 8,5 et 9,5 milliards d'euros au lieu d'un montant situé entre 6,6 et 7,6 milliards d'euros. Cet indicateur avait atteint 8 milliards d'euros en 2022, contre 9 milliards pour l'EBIT nucléaire inclus. "Les autres activités du Groupe évoluent conformément aux attentes", détaille Engie, précisant que "la tendance baissière des prix de l'énergie", dont la flambée liée à la guerre en Ukraine avait gonflé les profits du secteur énergétique en 2022, était "partiellement compensée par la réduction de l'impact" des taxes sur les superprofits. Au premier trimestre, le résultat d'exploitation hors nucléaire d'Engie a progressé de 29,8% à 3,8 milliards d'euros, sur fond d'une hausse de 14% de son chiffre d'affaires à 29,2 milliards d'euros. L'entreprise doit publier ses résultats semestriels le 28 juillet. (Belga)