Europese Spelen - Lianne Tan déçue après sa défaite : "J'avais une grande chance d'atteindre les demies"

"Je ne pouvais pas perdre par un plus petit écart. Deux points dans le troisième set. C'est vraiment dommage que cela ne fut pas en ma faveur aujourd'hui. C'est comme ça dans le sport", a réagi Tan après sa défaite 21-12, 7-21, 21-19 contre la 71e mondiale. La numéro 1 belge a d'abord eu du mal à trouver le bon rythme à la Jaskolka Arena de Tarnow. "Je lui ai donné trop d'occasions d'attaquer dans le premier set, je l'ai laissée jouer son jeu. Je l'ai laissée déterminer le jeu", se souvient-elle. "J'ai essayé de changer cela dans les deuxième et troisième sets. En fin de compte, cela n'a pas fait beaucoup de différence". Tan a manqué de peu la qualification pour les demi-finales et la médaille qui en découlait à la suite de cette défaite. La dentiste limbourgeoise, n'est jamais montée sur un podium des championnats d'Europe. En 2015, elle avait remporté une médaille d'argent lors des premiers Jeux Européens à Bakou, mais ce tournoi n'était pas considéré comme un championnat d'Europe à l'époque. "Je suis très déçue car j'avais une grande chance d'atteindre les demi-finales", a-t-elle confié. "D'un autre côté, l'année a été très difficile et je pense que je peux être satisfaite d'un top 8 ici." Tan espère participer à ses 4e JO en 2024. "Un quart de finale est un très bon résultat pour les points. Bien sûr, c'est dommage que je n'obtienne pas de médaille. C'est ce qu'il y a de mieux, mais pour Paris, c'est un très beau résultat." (Belga)