Hockey Pro League - Les Red Lions tenteront samedi face aux Oranje de reprendre la 1re place mondiale

La dernière fois que la Belgique, actuelle N.2 mondiale, avait dominé le classement mondial date du 26 mai, mais elle n'y était restée que 48 heures. Battus ensuite 3-1 par la Grande-Bretagne en Pro League à Londres, les hommes de Michel van den Heuvel avaient laissé la main aux Néerlandais, qui ne possèdent plus qu'une poignée de points d'avance sur les Belges. "Ce sera un duel physique", préviens Victor Wegnez. "Les Néerlandais ont eu quelques jours de récupération depuis leur dernier match, cela pourrait jouer en leur faveur." Concernant la victoire de vendredi soir, l'homme du match et auteur d'un doublé a souligné la bonne tenue des jeunes joueurs. "Ils ont à nouveau prouvé contre l'Espagne qu'ils ont leur place." L'actuelle 7e nation mondiale réussit souvent bien à Wegnez. "C'est vrai que j'ai souvent marqué contre eux, mais ne sais absolument pas pourquoi. Cela m'a en tous cas fait énormément plaisir de rejouer aux côtés d'Antoine Kina. Cela fait 10 ans que l'on se côtoie en équipes nationales et l'on se connaît très bien." En cas de succès samedi sur les Néerlandais, la Belgique, les dépasserait au classement et ne serait plus qu'à deux unités des leaders britanniques, avec toutefois 2 matchs de retard sur eux, soit une belle option sur la victoire finale avant de rejouer l'Espagne lundi et les Oranje mardi. (Belga)