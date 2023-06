Invasion de l'Ukraine - La Belgique débloque 1,5 million d'euros en faveur du projet de l'OIT sur place

Le montant débloqué par la Belgique s'élève à 1,5 million d'euros, annoncent les deux ministres dans un communiqué. Le projet de l'OIT vise à assister les autorités ukrainiennes dans leur état des lieux au sujet de la traite et l'exploitation des êtres humains; à appuyer une campagne d'information en ligne qui informe les personnes en fuite de leurs droits et de leurs conditions de travail correctes, et ainsi les mettre en garde contre les risques de traite des êtres humains; et enfin, à mettre en place de nouveaux programmes de formation pour les entrepreneurs et les petits travailleurs indépendants. En outre, l'OIT fournira des prêts afin que les entrepreneurs qui ont perdu leur activité à cause de la guerre puissent redémarrer. Ils aideront également les nouveaux entrepreneurs à démarrer leur activité. L'objectif est enfin de "soutenir et renforcer le dialogue social en Ukraine". (Belga)