Jeux Européens - Les épéistes masculins belges terminent 15e par équipe

Marc Housieaux, Neisser Loyola, François-Xavier Ferot et Felix Bommaert ont débuté leur journée par un difficile succès contre le Portugal (FIE 31) 45 touches à 43 en huitièmes de finale. Face à l'Italie, en quarts, les Belges, 32e au classement FIE, n'ont rien pu opposer à la 2e nation au ranking mondial, et se sont inclinés 45-16. Envoyée en matchs de classement, pour les places de 9 à 16, la Belgique a perdu ses premiers matchs 45-33 contre l'Allemagne (FIE 14) et 45-38 face à la Suède (FIE 23). Les épéistes ont finalement gagné leur dernier match 45-33 contre l'Autriche (FIE 25) et ainsi évité la dernière place. (Belga)