Jeux Européens - Oshin Derieuw, détendue, se qualifie pour la finale: "Je suis en pleine forme"

Il s'agit de la troisième victoire consécutive de Derieuw en Pologne. Son précédent succès lui avait offert un billet olympique pour Paris son principal objectif dans ce tournoi. En conséquence, elle est montée sur le ring détendue dans sa demi-finale. "Je continue à gagner, c'est vrai. Je suis sur une bonne lancée", a-t-elle déclaré en riant après sa qualification. "Je suis très satisfaite. Je n'ai pas du tout stressé aujourd'hui parce que le gros lot est là. Je me suis dit que j'allais m'entraîner un peu. J'ai boxé de manière contrôlée, j'ai beaucoup travaillé mon 'jab' (direct du droit, ndlr). Je suis en pleine forme et les résultats le prouvent. C'est fantastique." Pour remporter l'or, Derieuw devra se défaire de la favorite turque Busenaz Surmeneli samedi soir (18h30). "C'est une championne olympique et du monde, une vraie gagnante. Après ma qualification, je lui ai dit que j'espérais l'affronter. Je veux me mesurer aux meilleures. Cela pourrait être un spectacle. Maintenant, je dois totalement me reposer complètement et m'assurer que je suis prête à frapper à nouveau demain soir. Je passe du bronze à l'argent. Ce serait super de gagner l'or maintenant. Performer dès mon premier tournoi olympique. C'est fantastique, je n'ai pas de mots pour le dire". (Belga)