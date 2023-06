Jeux Européens - Vasile Usturoi , battu en demi-finales, décroche la médaille de bronze

Le gaucher bruxellois a perdu à unanimité de 5 juges (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27). Le champion d'Europe 2022, d'origine roumaine, a éprouvé du mal à toucher un adversaire mobile qui gardait ses distances grâce à son allonge et ses esquives et qui contrait souvent très bien le Belge. Le combat pour la médaille d'or opposera dimanche après-midi (13h45) Jose Quiles Brotons au Bulgare Javier Ibanez Diaz qui a battu dans la première demi-finale le Suédois Nebil Mahmud Ibrahim (4-1). Les deux boxeurs battus en demi-finales obtiennent la médaille de bronze. Usturoi était assuré de disputer les JO de Paris l'an prochain après avoir gagné son billet pour les demi-finales en Pologne. Il deviendra le premier boxeur masculin belge à disputer le tournoi olympique depuis Abdelkader Wahabi en 1992 à Barcelone. Plus tôt dans la journée, la boxeuse Oshin Derieuw s'était, elle, qualifiée pour la finale du tournoi de boxe en moins de 66 kg grâce à sa victoire à l'unanimité (5-0) aux dépens de la Hongroise Anna Luca Hamori. (Belga)