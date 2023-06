Jupiler Pro League - Partenariat entre le Cercle et Golden Palace malgré l'interdiction de pub pour les paris

Le gouvernement fédéral a finalisé l'année dernière l'interdiction de la publicité pour les jeux de hasard, présentée par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). La publicité pour les jeux d'argent à la télévision, à la radio, sur les sites web, les affiches, les journaux et les magazines sera interdite à partir de ce samedi 1er juillet, tandis qu'à partir du 1er janvier 2025, toute publicité pour les jeux de hasard sera interdite dans les stades. "On peut se demander pourquoi Golden Palace et le Cercle Bruges concluent un nouveau partenariat alors que le sponsoring s'apprête à être restreint et la publicité interdite", indique le Cercle dans un communiqué. "La réponse est simple : parce que nous croyons en l'autre. En plus de soutenir la poursuite de la croissance du Cercle, le partenariat s'inscrit également pleinement dans les ambitions de Golden Palace de promouvoir les équipes de football locales avec tous les aspects positifs qui vont avec". À noter que l'interdiction de publicité pour les paris sportifs dans les stades comporte une exception. En effet, jusqu'au 31 décembre 2027, seul un logo avec le nom, mais sans slogan, pourra être placé sur le maillot. La surface dédiée à cet effet ne pourra pas dépasser les 75 cm2 (7,5 cm x 10 cm) et ne pourra pas être visible sur la partie avant. (Belga)