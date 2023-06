La Belgique leader en Europe en termes de financement de la R&D

"Les tendances sont très positives pour la Belgique, avec une intensité de R&D remarquable atteignant 3,39% en 2020 et 3,43% en 2021. La progression se poursuit donc", a souligné M. Dermine (PS) dans un communiqué. La Belgique avait atteint 3,17% en 2019, 2,86% en 2018, contre seulement 2% en 2009. "Cela fait maintenant donc plusieurs années que la Belgique fait partie des rares pays européens se situant au-delà de l'objectif de 3% qui avait été fixé par l'Union européenne (en 2000, ndlr) dans le cadre de la stratégie de Lisbonne", s'est réjoui le secrétaire d'Etat. Selon les projections réalisées pour les autres pays, la Belgique sera trouve "sur la première marche du podium européen", devançant la Suède (deuxième du classement, avec 3,35%), l'Autriche (3,19%) ou l'Allemagne (3,13%). La moyenne européenne est de 2,15%. En Belgique, les dépenses totales de R&D pour la période 2001-2021 ont augmenté plus fortement que dans les autres pays; seule la Norvège (non membre de l'UE, mais bien de l'Association européenne de libre-échange, AELE) a connu une croissance plus forte, a ajouté M. Dermine. Selon lui, la croissance des dépenses se situe en outre principalement dans la seconde moitié de la période (2011-2021) et "pour cette période, aucun pays n'a connu une croissance comparable" à celle enregistrée en Belgique. (Belga)