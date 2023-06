La consommation de médicaments diminue en maison de repos, selon Solidaris

Selon la mutualité, en moyenne, une personne en maison de repos prend ainsi 772 DDD (nombre de doses quotidiennes) au cours des six mois suivant son institutionnalisation, contre 943 DDD six mois avant son entrée (-18%). "Ce constat diffère sensiblement de ce que l'on pouvait observer il y a une dizaine d'années quand l'entrée en maison de repos se traduisait par une consommation globale de médicaments relativement stable (-2%)", précise Solidaris. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette tendance, selon la mutualité socialiste: entre autres, l'introduction de la tarification à l'unité (par comprimé) dans les maisons de repos en 2015, la possibilité de préparation de médication individuelle depuis 2012 mais aussi la sensibilisation accrue concernant une meilleure utilisation du médicament et la formation des médecins coordinateurs et conseillers dans les maisons de repos. Les résultats de l'étude de Solidaris montrent par ailleurs que 38% des personnes en maison de repos prennent des antidépresseurs contre 35% lorsqu'elles étaient chez elles (+9%). Parmi elles, 1 personne sur 4 a commencé à prendre des antidépresseurs après l'entrée en maison de repos. Autre constat relevé, 32% des personnes en maison de repos prennent des statines contre 39% auparavant, (-18%). Ainsi, 27% des personnes prenant des médicaments pour réduire le taux de cholestérol arrêtent leur traitement après leur arrivée en maison de repos, souligne Solidaris. La mutualité a sélectionné 3.747 affiliés qui ont déménagé dans une maison de repos en Wallonie ou en Flandre au cours du premier semestre 2021. (Belga)