La Défense néerlandaise a revendu son avion VIP Gulfstream IV

Cet appareil a été vendu à la société Zeusch Aviation qui assure des rapatriements médicaux et des transports d'organes. Il a été remis vendredi à cette compagnie installée sur l'aéroport de Lelystad (centre des Pays-Bas). Le Gulfstream IV, immatriculé V-11, a volé durant 27 ans au sein de la force aérienne néerlandaise (KLu), qui l'avait acquis d'occasion en 1996 comme avion gouvernemental. Mais il avait connu de fréquentes pannes, contraignant les VIP à annuler leur déplacement ou à prendre des vols civils, voire à louer des jets privés. Son successeur a également été acheté sur le marché de l'occasion. C'est un Gulfstream 650, qui a effectué son premier vol en 2015 et comptait quelque 2.000 heures de vol à son actif au moment de son achat l'an dernier. Il sera mis en service dans les trois prochains mois, a assuré le ministère de la Défense dans un communiqué. Le Gulfstream G650 est le plus rapide des jets privés à long rayon d'action, capable de voler à la vitesse de Mach 0,85 (1.049 km/h) à plus de 51.000 pieds (15.500 m) d'altitude, avec un rayon d'action de 7.000 milles nautiques (12.964 km) sans escale. (Belga)