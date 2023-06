La Flandre meilleure élève en Europe en termes de financement de la R&D

Concrètement, cela concerne 10,8 milliards d'euros d'investissements cumulés de la part du gouvernement, des entreprises et des institutions publiques liées à la connaissance. Pour la troisième année consécutive, la Flandre a atteint l'objectif fixé par les dirigeants européens en 2000 à Lisbonne de consacrer au moins 3% du PIB à la R&D. Elle fait ainsi nettement mieux que la Suède (deuxième du classement, avec 3,35%), l'Autriche (3,19%) ou l'Allemagne (3,13%). La moyenne européenne est de 2,15%. Les chiffres pour la Flandre sont en hausse depuis plusieurs années: en 2019, les investissements en R&D représentaient 3,35% du PIB, et en 2020, 3,57%. En un an, la Région compte près de 3.000 chercheurs supplémentaires, pour un total de 66.365 personnes. M. Brouns (CD&V) s'est réjoui de ces résultats dans un communiqué. "Notre matière grise demeure notre avantage concurrentiel le plus important. La force et la compétitivité de notre industrie résident dans des produits innovants", a-t-il souligné. Les entreprises prennent à leur compte la plus grande part des dépenses de R&D en Flandre: environ 7,9 milliards d'euros en 2021, soit 73% du total. Leur part croît d'année en année. Le deuxième acteur le plus important sont les universités et les instituts de recherche affiliés aux universités, qui représentant une part de 15%. Enfin, le gouvernement y consacre 2,4 milliards d'euros, soit 11% du total. Selon M. Brouns, le financement de l'innovation en Flandre a doublé au cours des dix dernières années. (Belga)