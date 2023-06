La Liga - Le FC Barcelone et Samuel Umtiti se séparent

Samuel Umtiti, l'auteur de l'unique but de la demi-finale France-Belgique au Mondial 2018, était arrivé à Barcelone en 2016 en provenance de Lyon. Taulier de la défense blaugrana aux côtés de Gerard Piqué lors de ses deux premières saisons au Camp Nou, il a ensuite enchaîné les blessures et joué de moins en moins, reculant dans la hiérarchie des défenseurs à Barcelone, qui l'avait prêté à Lecce la saison dernière. Umtiti était sous contrat jusqu'en 2026 avec le Barça, club avec lequel il a remporté La Liga à deux reprises, trois Coupes du Roi et deux Supercoupes d'Espagne. (Belga)