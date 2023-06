Ladies European Tour - Carmen Alonso en tête du Ladies Open après le premier tour

Alonso, 38 ans, a rendu une carte de 64 coups, huit sous le par, avec six birdies et un eagle. Elle compte un coup d'avance sur l'Autrichienne Christine Wolf et deux sur la Finlandaise Linda Osala et l'Anglaise Lauren Taylor. En raison des intempéries, la première journée du Ladies Open a été perturbée et des joueuses ont dû terminer leur premier tour vendredi matin. (Belga)