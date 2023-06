L'Australie autorise l'usage médical de l'ecstasy et des champignons hallucinogènes

A partir du 1er juillet, les psychiatres agréés pourront prescrire ces substances, connues aussi sous les noms de MDMA et psilocybine, pour le traitement des états de stress post-traumatique et de certains types de dépressions, selon une décision prise en février par l'organisme australien de surveillance des drogues. Le Canada et certains Etats des Etats-Unis ont autorisé l'usage médical de la psilocybine et/ou de la MDMA, mais uniquement dans le cadre d'essais cliniques ou avec des autorisations spéciales. L'Australie va pour sa part reclasser ces substances, après des essais de la Therapeutic Goods Administration australienne évaluant celles-ci comme "relativement sûres" lorsqu'elles sont utilisées dans un "environnement médicalement contrôlé". Les partisans de cette décision espèrent que ces substances pourront permettre des avancées décisives dans le traitement de certains troubles mentaux. Mike Musker, chercheur en santé mentale et en prévention du suicide à l'université d'Australie-Méridionale, a déclaré à l'AFP que la MDMA serait utile pour traiter le stress post-traumatique, tandis que la psilocybine pourrait aider à lutter contre la dépression. M. Musker doute que ces drogues soient "largement utilisées" par les patients avant 2024, et a déclaré que le processus ne consisterait pas à "prendre une pilule et disparaître dans la nature". Il a précisé que les thérapeutes resteraient avec les patients pendant qu'ils sont sous l'emprise de la drogue, au cours de séances qui pourraient coûter environ 1.000 dollars australiens (609 euros) chacune. Le docteur David Caldicott, consultant en médecine d'urgence et chercheur en substances cliniques à l'Université nationale australienne de Canberra, a déclaré à l'AFP que cette décision donnait à l'Australie une longueur d'avance dans l'exploration des avantages médicinaux des drogues. (Belga)