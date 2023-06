Le réseau hospitalier Helora est officiellement lancé

"Cette fusion est historique, car on a très peu d'exemples en Belgique où des partenaires aussi différents, l'un avec un statut public, l'autre avec un statut privé, arrivent à finaliser leur fusion", a expliqué Calogero Conti, président du conseil d'administration d'Helora. Certains services des entités montoises ont déjà commencé à collaborer. "Ce nouveau réseau m'inspire beaucoup de confiance", a indiqué Stéphan Mercier, directeur général d'Helora. "Il m'inspire aussi beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce qu'il représente pour la région, pour les patients et pour les travailleurs. On a ainsi déjà vu des responsables de tous les métiers se retrouver, se découvrir et apprendre à travailler ensemble." Le projet implique la construction de nouvelles infrastructures sur l'ensemble des sites. "Ces sites en ont grand besoin", a poursuivi Stéphan Mercier. "À Mons, les deux hôpitaux d'Helora seront rassemblés dans une nouvelle et unique structure à Jemappes (Mons). A Warquignies, on repartira du terrain et de la structure existante. Le site de Nivelles attend de se redéployer. Celui de Lobbes sera rebâti." Un nouvel hôpital du réseau Helora est, par ailleurs, prévu à l'horizon 2029 sur le site de Longtain à La Louvière. Ce dernier s'étend sur 12 hectares. Il sera desservi par le boulevard urbain, à l'est de La Louvière, ainsi que par l'autoroute A501 toute proche. (Belga)