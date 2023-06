Le ring de Bruxelles est rouvert complètement à la circulation à hauteur de Hoeilaart

La chute d'un panneau d'affichage dynamique à hauteur d'Hoeilaart vendredi après-midi avait provoqué de grosses perturbations. La collision d'un camion avec la structure de ce panneau d'affichage suspendu au-dessus de toute la largeur du ring en était la cause. Le trafic avait dû être mis à l'arrêt complet. L'agence flamande en charge de la circulation a indiqué que le panneau d'affichage serait enlevé dans la soirée et que la structure détériorée devrait être renforcée. Dans le courant de l'après-midi, "un entrepreneur muni d'une grue" était "en route" et a été "escorté par la police", a-t-elle précisé. (Belga)