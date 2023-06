Le taux de chômage dans la zone euro poursuit sa baisse par rapport à 2022

Au total, 12,937 millions de personnes étaient au chômage dans l'Union européenne en mai 2023, dont 11,014 millions dans la zone euro. Cela signifie une diminution de 75.000 individus dans l'UE et de 57.000 individus dans la zone euro par rapport au mois d'avril. La baisse est plus significative sur un an : 257.000 personnes en moins dans l'UE, dont 227.000 dans la zone euro, comparé à mai 2022. Les taux de chômage les plus élevés de l'Union européenne ont été enregistrés en Espagne (12,7%) et en Grèce (10,8%), alors que la Tchéquie (2,4%) et la Pologne (2,7%) sortent bonnes élèves. Chez les jeunes également, le taux de chômage est annoncé à la baisse. Il s'est établi à 13,9% en mai 2023 tant dans la zone euro que dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce chiffre est stable par rapport au taux enregistré douze mois plus tôt. Le taux de chômage des femmes (6,8%) est toujours plus élevé que celui des hommes (6,2%) dans la zone euro en mai 2023. Sur base annuelle, ces chiffres sont en baisse. Les données d'Eurostat sont basées sur la définition du chômage du Bureau international du travail (BIT). Sont considérés comme chômeurs les personnes sans emploi qui ont activement cherché du travail au cours des quatre semaines précédentes et sont disponibles pour commencer à travailler dans les deux prochaines semaines. (Belga)