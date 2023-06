Le TEC redéploie son offre pour faire du bus une meilleure alternative à la voiture

La refonte historique du réseau du TEC est le fruit d'un long processus participatif mené avec les citoyens. Outre l'augmentation du nombre de lignes et la mise en place de nouvelles lignes Express, l'objectif est de développer de nouvelles liaisons structurant l'ensemble du territoire, en complémentarité du train. Les zones économiques, les hôpitaux et les écoles bénéficieront également d'une meilleure desserte. A Gembloux, quatre lignes Express opèreront dès le 1er août: la E83 Gembloux/Charleroi, la E5 Nivelles/Namur, la E6 Gembloux/Louvain-la-Neuve/Wavre et, grande nouveauté, la E85 reliant la cité gembloutoise à Tamines. Les arrêts Express et gares ferroviaires de la zone seront également rendus progressivement plus confortables et surtout plus accessibles à pied et à vélo. En sus, toutes les lignes ont été regroupées en différentes catégories, à savoir les lignes Express, les lignes principales, les lignes secondaires et les lignes scolaires. Toutes les informations sont disponibles sur www.nouveaureseau.letec.be, le site dédié. Pour mieux desservir les localités à faible densité de population, l'offre "TEC à la demande" va également être progressivement déployée, après un projet pilote concluant dans la zone Ottignies/Louvain-la-Neuve. Concrètement, il s'agit de proposer des trajets collectifs à la demande depuis et vers des points d'intérêts centraux tels que les gares, les arrêts importants ou encore les zones commerciales. (Belga)