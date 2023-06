Les Iraniennes autorisées à assister à des matchs de foot

"Les femmes vont être admises dans les stades. Le Conseil suprême a rendu sa décision. Un groupe de travail a été désigné afin de mener à bien le projet. Les stades Gol Gohar à Sirdjan, Naqsh-e Jahan et Foolad Shahr à Ispahan, et Ghadir à Ahvaz vont s'ouvrir aux supportrices. Le stade Azadi à Téhéran doit encore être aménagé", a indiqué le responsable de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj. Depuis plus de 40 ans, la République islamique interdit généralement aux spectatrices d'assister à des matches de football. Les religieux, qui jouent un rôle majeur dans la prise de décision, soutiennent que les femmes doivent être protégées de l'atmosphère masculine et de la vue des hommes en tenue de sport, dont le corps est donc partiellement visible. Ces dernières années cependant, les femmes ont été admises à certains matchs disputés dans le pays, sur la base de quotas. En 2018, le président de la Fifa, Gianni Infantino, avait demandé que la fédération iranienne de football et le gouvernement donnent des garanties visant à permettre aux femmes d'assister à des rencontres de l'équipe nationale. Après cette requête, les Iraniennes ont obtenu certains quotas. En 2019, environ 3.500 femmes ont pu voir un match qualificatif pour la Coupe du monde 2022, contre le Cambodge. Il s'agissait de la première présence féminine massive dans un stade en quatre décennies. Des initiatives ponctuelles se sont répétées depuis, notamment en mars dernier lorsque des supportrices ont été autorisées à voir un match de l'équipe nationale, à l'occasion du duel amical contre la Russie au stade Azadi de Téhéran. (Belga)