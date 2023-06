Les syndicats mènent une action contre la réorganisation de l'Onem

L'Onem travaille actuellement sur un projet de réorganisation mais "les plans sont peu concrets", selon Marijke Van Kerckhove, secrétaire ACV (CSC) Services publics. "Ce qui semble clair, c'est qu'ils veulent réduire le nombre de bureaux et d'antennes de l'Onem. Le syndicat redoute un impact sur l'équilibre entre vie privée et travail. Par exemple, Mme Van Kerckhove dit que la réorganisation prévue vise à fusionner les bureaux de Termonde et d'Alost en un seul bureau, comme à Gand. "Mais cela signifie que l'employé de l'Onem devra soudainement déménager beaucoup plus loin. C'est un changement important pour le personnel." Le front commun syndical demande à l'Onem d'apporter des éclaircissements sur les réformes envisagées. (Belga)