L'été en vue, opérations de Securail et de la police dans plusieurs gares

"La présence policière, en suffisance et visible, est essentielle pour soutenir l'action de Securail", notamment face aux agressions, alors que le transport public en déplore pas moins de cinq par jour. Dans quatre cas sur dix, ces faits dégénèrent en violence physique. L'an dernier, pas moins de 1.900 agressions visant le personnel de la SNCB ont été recensées, regrette la société des chemins de fer. La collaboration entre Securail et la Police des Chemins de Fer pour lutter contre l'insécurité, comme aussi les vols et les dégradations, s'est d'ailleurs récemment renforcée: 40% de contrôles communs supplémentaires ont été menés depuis janvier par rapport à la même période l'an dernier. Securail mène aussi depuis l'an dernier des contrôles aléatoires des titres de transport dans les gares, avant que les voyageurs ne montent à bord des trains. De tels contrôles peuvent avoir lieu "dans toutes les gares et à n'importe quel moment", met en garde la SNCB dans un communiqué diffusé vendredi. En moyenne, 80 contrôles des tickets sont menés tous les jours en gare par le service de sécurité de la SNCB. Depuis le début de l'année, Securail a ainsi mené pas moins de 12.500 opérations de contrôle avant de monter à bord de 31.000 trains et bus de remplacement. (Belga)