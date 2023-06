L'international australien Aaron Mooy met un terme à sa carrière

Le joueur de 32 ans (57 caps, 7 buts) a été un pilier des Socceroos depuis ses débuts en 2012, et participé au Mondial en 2018 et en 2022. Après des passages à Huddersfield et Brighton suivis de deux saisons en Chine, à Shanghai, il a rejoint le Celtic l'année dernière avec qui il a remporté le triplé écossais sous la houlette de l'ancien sélectionneur australien Ange Postecoglou. "J'ai eu l'honneur de jouer aux côtés de certains des meilleurs footballeurs que l'Australie ait produits, et j'ai noué des amitiés pour la vie tout au long de mon parcours", a déclaré Mooy dans un communiqué. "La décision de prendre ma retraite a été extrêmement difficile, mais je pense que le moment est venu de donner à la prochaine génération l'occasion de vivre l'expérience du football international", a-t-il ajouté. (Belga)