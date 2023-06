Mondiaux d'athlétisme - À un mois de la fin des qualifications, 25 Belges sont à Budapest

Les douze athlètes sereins sont Nafi Thiam (heptathlon et saut en hauteur), Noor Vidts (heptathlon), Cynthia Bolingo (400m), Hanne Verbruggen (marathon), Hanne Claes (400m haies), Julien Watrin (400m haies), Eliott Crestan (800m), Ben Broeders (saut à la perche), Bashir Abdi (marathon), Koen Naert (marathon), Michael Somers (marathon) et Timothy Herman (lancer du javelot). Abdi, Naert et Somers ont déjà annoncé qu'ils feraient l'impasse sur ces Mondiaux. Pour obtenir son billet via les World Rankings, la fédération belge exige une place parmi le top 36 mondial dans sa discipline. Treize Belges remplissent ce critère actuellement. Chez les femmes, il s'agit de Rani Rosius (100m, 26e), Delphine Nkansa (100m, 33e), Merel Maes (saut en hauteur, 25e), Elien Vekemans (saut à la perche, 33e) et Vanessa Sterckendries (lancer du marteau, 33e). Chez les hommes, on retrouve Dylan Borlée (400m, 33e), Alexander Doom (400m, 34e), Tibo De Smet (800m, 25e), Robin Hendrix (5000m, 30e), Isaac Kimeli (10.000m, 19e), Thomas Carmoy (saut en hauteur, 12e), Jef Vermeiren (saut en hauteur, 33e) et Philip Milanov (lancer du disque, 25e). Les Belgian Tornados (relais 4x400m hommes) et les Belgian Cheetahs (relais 4x400m femmes) sont directement qualifiés. Le relais mixte du 4x400m, qui occupe la 10e place mondiale, est virtuellement qualifié comme les Belgian Rockets (4x100m femmes, 16e). Les Belgian Falcons (4x100m messieurs) actuellement 17e sont un rang trop loin, car Belgian Athletics exige en relais une place dans le top 16 du World Ranking pour être sélectionné. (Belga)