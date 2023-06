Parlement européen: la Belgique demande un à deux sièges en plus

Ces neuf pays de l'Union européenne ont vu leur démographie évoluer au point qu'il faudrait leur ajouter des sièges pour garantir une représentativité équitable de leur population au sein du Parlement européen, selon les eurodéputés. Ainsi, l'Espagne et les Pays-Bas devraient en obtenir deux de plus chacun, tandis qu'un siège supplémentaire devrait échoir à l'Autriche, au Danemark, à la Finlande, à la Slovaquie, à l'Irlande, à la Slovénie et à la Lettonie, ont proposé les élus. Les traités européens prévoient que le Parlement se compose de maximum 751 membres. Actuellement, à la suite du Brexit, 705 sièges sont occupés, dont 21 par des élus belges. La composition du Parlement est évaluée avant chaque élection. Or la Belgique conteste la formule de calcul choisie par les eurodéputés. La croissance démographique, fait-elle valoir, est suffisamment importante chez elle pour lui octroyer un à deux sièges en plus, selon une source diplomatique. La France, elle, réclame jusqu'à quatre sièges supplémentaires, ce qui agace les Allemands soucieux de préserver leur primauté numérique. Au final, ce sont les chefs d'État et de gouvernement de l'UE qui devront trancher, à l'unanimité du Conseil. (Belga)