Pollution aux PFAS sur trois sites supplémentaires à Genk

L'OVAM a lancé une enquête sur une éventuelle contamination par des PFAS sur six sites à Genk. Une contamination avait déjà été identifiée dans deux autres lieux. Des mesures de précaution s'y appliquent. Vendredi, les résultats concernant trois autres sites ont donc également été annoncés. Sur les deux premiers sites (Fro D'Or et Norbord), des concentrations élevées ont été mesurées dans les eaux souterraines, mais pas dans le sol. Les mesures de précaution concernant l'utilisation des eaux souterraines y sont mises en vigueur. Sur le site de l'ancien Ipack, les résultats sont rassurants et les mesures de précaution peuvent être levées. Entre-temps, l'OVAM assure continuer d'examiner de plus près la situation. La ville de Genk organise une soirée d'information sur les PFAS le 3 juillet. (Belga)