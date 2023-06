Quatre personnes placées sous mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants à Namur

La police namuroise a opéré avec l'appui de la zone de police de Châtelet ainsi que d'un maître-chien de la police fédérale. Plusieurs perquisitions ont été effectuées sur le territoire namurois et ont mené à la saisie de 50 pacsons de cocaïne, de cannabis, d'une somme de plus de 1.400 euros ainsi que deux trottinettes électriques. Huit personnes ont été interpellées et quatre finalement placées sous mandat d'arrêt. Le trafic se concentrait essentiellement sur la cocaïne. (Belga)